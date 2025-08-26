В Ставропольском крае откроют офтальмологический центр за 116 млн рублей

На базе краевой клинической больницы в Ставропольском крае построят офтальмологический центр. На его создание из регионального бюджета направлено более 116 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

«Сейчас завершаем капремонт отдельно стоящего двухэтажного здания. Ведутся отделочные работы. Начали подсоединение к инженерным сетям»,— отметил господин Владимиров.

Кроме этого, в центр поставлено современное оборудование. В его числе хирургический офтальмологический микроскоп последнего поколения, лазерная диодная офтальмологическая система для визуализации глазного дна, а также новейшая система оптической когерентной томографии сетчатки. Для работы с этим оборудованием ставропольские хирурги-офтальмологи прошли обучение в Москве.

Специалисты офтальмологического центра ежегодно смогут проводить консультации для 20 тыс. человек. Хирургический стационар будет принимать более 2,1 тыс. пациентов в год.

