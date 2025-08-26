ЦБ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

Банк России направил кредитным организациям письмо, в котором обязал их информировать клиентов о причинах блокировки карт, приостановления операций по счетам и ограничениях доступа к дистанционному обслуживанию.

Как подчеркнули в пресс-службе ЦБ, клиенты банков должны получать разъяснение, на основании какого именно федерального закона и какой его нормы было принято решение о блокировке или ограничении. Банки призвали четко разграничивать применение требований закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» и не ссылаться на оба закона одновременно.

Регулятор отмечает, что банки должны подробно разъяснять клиентам, какие шаги необходимо предпринять для снятия ограничений и защиты своих прав.