Дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, который разразился после публикации письма посла США президенту Франции, продолжают обсуждать мировые медиа. И отношение их к событию отражает их отношение к Израилю. Пропалестинские эксперты обращают внимание на фигуру посла, и по совместительству родственника Дональда Трампа. Израильтяне, наоборот, хвалят посла за смелость, с которой он обратил внимание Франции на ее проблему — антисемитизм.

В Париже состоялся потрясающий дебют американца Чарльза Кушнера в дипломатии

По форме это письмо напоминает урок демократии, преподанный европейцам вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене в феврале прошлого года. По существу, оно повторяет аргументацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху... 19 августа сам Нетаньяху направил резкое письмо президенту Франции, обвинив его в «разжигании огня антисемитизма», «вознаграждении террора “Хамаса”» и «разжигании ненависти к евреям, которая теперь бродит по вашим улицам»… Нападка, которую Елисейский дворец счел «отвратительной» и «ошибочной».

Чарльз Кушнер осуждает французский антисемитизм: Макрон закатывает истерику

Правительство Франции продолжает делать вид, что оно «полностью мобилизовано» в борьбе против антисемитизма? Полностью мобилизовано? На какой планете живет Эмманюэль Макрон?.. Посол Чарльз Кушнер... отважился сделать то, на что хватает смелости очень немногим дипломатам,— сказать правду... Франция не поблагодарила его за это. Она не стала его слушать. Она даже не открыла глаза. Вместо этого, как капризный ребенок, Макрон вызвал посла Кушнера в свой МИД для выговора.

У отца Джареда Кушнера внезапные проблемы на его непыльной маговской работенке

Кушнер вообще не должен был получить эту должность — он просто брат-сват и преступник, который провел два года в тюрьме за уклонение от уплаты налогов, незаконные пожертвования на избирательную кампанию Демократической партии и давление на свидетелей… Кушнера здесь быть не должно. Ему просто повезло, что его сын женился на дочери Трампа. Теперь из-за откровенной израильской агитации Кушнера и без того напряженные отношения между США и Францией могут стать еще хуже.

Украина, Палестина или франко-американские отношения: французская дипломатия под высоким напряжением

Пока Эмманюэль Макрон пытается быть на передовой решения двух основных конфликтов на данный момент, на Украине и в Газе, отношения Франции со старыми союзниками — США и Италией — обостряются… Разногласия касаются двух знаковых проектов. Во-первых, готовности французских властей признать, вопреки мнению Израиля и Вашингтона, Палестинское государство. Другая деликатная тема — развертывание европейских войск на Украине — предположение… вызвавшее осуждение вице-президента совета министров Италии Маттео Сальвини. Эти эпизоды подчеркивают ожесточенность споров в западном лагере, сплоченность которого в беде… А эти резкие обмены мнениями могут осложнить усилия французских дипломатов на международной арене.

Подготовил Кирилл Сарханянц