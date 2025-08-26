Специалисты ГК «Продимекс» подтвердили готовность к уборке сахарной свеклы нового сезона
В филиале «Елань Агро» компании УК «Продимекс Агро», которая входит в ГК «Продимекс», прошел выездной cеминар с участием руководства и специалистов различных направлений по подготовке к уборке сахарной свеклы.
С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор компании УК «Продимекс Агро» Алексей Угаров. Руководитель отдельно отметил, что от сезона к сезону команда «Продимекс» подтверждает высокий уровень профильных знаний и навыков и не перестает профессионально расти, полностью соответствуя новым требованиям отрасли.
На семинаре были подведены первые итоги уборки ранних зерновых, а также озвучен прогноз урожая поздних зерновых культур и корректировка баланса хранения и плана отгрузок. Операционный директор УК «Продимекс Агро» Екатерина Кузнецова проинформировала коллег о прогнозах урожая сахарной свеклы и о других важных вопросах нового сезона, касающихся стратегической для Группы компаний культуры.
Дополнительно на встрече специалисты компании обсудили готовность техники к уборке сахарной свеклы, затронули вопросы состояния площадок для хранения урожая.
Специалисты вместе с руководством посетили ключевые места работы компании: поля с сахарной свеклой, автомастерскую, растворный узел и другие.
«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.