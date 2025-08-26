Специалисты ГК «Продимекс» подтвердили готовность к уборке сахарной свеклы нового сезона

В филиале «Елань Агро» компании УК «Продимекс Агро», которая входит в ГК «Продимекс», прошел выездной cеминар с участием руководства и специалистов различных направлений по подготовке к уборке сахарной свеклы.

Фото: ГК «Продимекс»

С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор компании УК «Продимекс Агро» Алексей Угаров. Руководитель отдельно отметил, что от сезона к сезону команда «Продимекс» подтверждает высокий уровень профильных знаний и навыков и не перестает профессионально расти, полностью соответствуя новым требованиям отрасли.

На семинаре были подведены первые итоги уборки ранних зерновых, а также озвучен прогноз урожая поздних зерновых культур и корректировка баланса хранения и плана отгрузок. Операционный директор УК «Продимекс Агро» Екатерина Кузнецова проинформировала коллег о прогнозах урожая сахарной свеклы и о других важных вопросах нового сезона, касающихся стратегической для Группы компаний культуры.

Дополнительно на встрече специалисты компании обсудили готовность техники к уборке сахарной свеклы, затронули вопросы состояния площадок для хранения урожая.

Специалисты вместе с руководством посетили ключевые места работы компании: поля с сахарной свеклой, автомастерскую, растворный узел и другие.