Итальянский бренд Crivelli представил новую линейку украшений в Sublime Vesna

Семейный дом Crivelli — один из самых известных современных итальянских ювелиров (марка была основана в начале 1970-х Бруно Кривелли, сегодня компанию возглавляет его дочь Алессия). Производство расположено в главном регионе золотых дел мастеров — Валенце, где делают украшения в лучших традициях Made in Italy. С одной стороны, это качественная работа с золотом, проработка деталей и тщательная закрепка камней, с другой — ненавязчивый дизайн на каждый день, чувственная женственность и итальянский вайб.

Именно таковы легкие лаконичные кольца, колье и браслеты из последней коллекции Like. Золотая лента из белого, желтого, розового драгоценного металла обвивает шею, запястья и пальцы жестким незамкнутым обручем, напоминающим очертания заглавной буквы С из логотипа марки. Внутренняя поверхность украшений остается полированной, а внешняя покрыта безупречным паве из бесцветных бриллиантов. Предлагается специальная серия Like Chromatic Edition со вставками из поделочных камней — малахита, сердолика, лазурита, перламутра, оникса. Линия Like Black Tie Edition полностью выдержана в черном: родированное золото инкрустировано черными бриллиантами. Коллекция уже представлена у дистрибьюторов марки в Москве: в бутиках Sublime by Bosco, AllTime, Da Vinci, Галерее Tvrandot. Ювелирный дом Crivelli имеет представительства в России и США, флагманский магазин на Via della Spiga в Милане, а также бутики на итальянских островах Капри и Сардинии.