Увольнения не идут на повышение

Россияне стали реже сталкиваться с увольнениями. Индекс безработицы, который рассчитывает ВЦИОМ, по итогам июня составил минус 48 пунктов против минус 44 — в мае. Почти 70% респондентов ответили, что никто из их знакомых или родственников не потерял работу в начале лета. Опрошенные “Ъ FM” предприниматели в целом подтверждают тенденцию, но отмечают, что ради этого им приходится на многое закрывать глаза. Подробности — у Владислава Викторова.

В ближайшие пять лет дефицит кадров в России может составить 4 млн человек, следует из данных hh.ru, а сейчас экономике не хватает около 2 млн работников. На этом фоне в марте почти 70% россиян заявляли, что не знают людей, которые в последнее время лишились работы. В июне цифры оказались сопоставимыми, следует из данных ВЦИОМ. То, что увольнений стало меньше, подтверждает и гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков. Но, по его словам, это, скорее, следствие того, что в нынешних условиях бизнесу приходится на многое закрывать глаза: «Мы крайне аккуратно подходим к этому вопросу. Это действительно должны быть очень серьезные проступки, поскольку на менее значительные я склонен закрыть глаза и как-то перевоспитывать сотрудника и воздействовать на него, но не увольнять. Причина очень простая — дефицит кадров.

То есть люди работают, набираются опыта, встраиваются в коллектив, и даже если они обладают посредственными человеческими качествами, замена всегда дороже».

Впрочем, и нанимать людей компании также стали реже. С начала года число вакансий снизилось на 15%, особенно это заметно в сфере управления персоналом, закупок и сельского хозяйства, писали «Ведомости». Как отмечают собеседники “Ъ FM”, тяжелая ситуация на рынке труда научила бизнес не раздувать штат и оставлять только самых способных сотрудников. Слабые отсеиваются естественным образом, отметил генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков: «Работа — это не статичное состояние. И, как правило, бизнес либо идет вперед, либо деградирует, он не может находиться просто в равновесном состоянии. Но если проект развивается, то те, кто не поспевает за этим темпом с точки рения профессиональных навыков, культурного кода, просто не могут выдержать. Обязательно нужны новые люди, потому что это новая кровь, новые идеи и взгляд на проблемы. При этом старый сотрудник — это амбассадор и апологет культурного кода».

Кроме того, в России стали еще и чаще экономить на работниках. Расходы на персонал планируют сокращать около 65% компаний, следует из данных опроса РСПП, из них половина хотят, например, урезать социальные пакеты сотрудникам. Впрочем, траты на обучение новых работников — это более весомая статья расходов, поделился владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Дефицит кадров разумно перестроил мышление бизнеса на понимание их ценности. Зачем их увольнять и нанимать новых, вкладываться в обучение, воспитание, адаптацию? Это все затратный, длительный и болезненный процесс.

Проще удерживать сотрудников, чем их менять. Лояльность работников компании — это важнейшая вещь.

Если ты на росте нанимаешь много дорогих специалистов, а потом, когда он прекращается и бизнес выходит на плато или даже падает, начинаются сокращения, то это непроизводительная политика».

Как следует из данных РСПП, треть работодателей заявили, что основной причиной сокращения расходов на персонал стал низкий спрос на продукцию и услуги. Еще около 30% респондентов указали в качестве основного ограничения недостаток оборотных средств.

