«Россети Сибирь» ищет банки для открытия кредитов на 10 млрд рублей

ПАО «Россети Сибирь» объявило четыре аукциона на право заключения кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии. В двух закупках сумма кредитных линий указана в размере 3 млрд руб., еще в двух — 2 млрд руб. Общая стоимость контрактов составила 11,5 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Средства предоставляются для финансирования хозяйственной деятельности, в том числе текущего и капитального ремонта, реконструкции и строительства энергообъектов, погашение обязательств по возврату денежных средств.

Срок действия договора — 60 месяцев. Средства должны быть предоставлены траншами на протяжении не менее 36 месяцев. Максимальный размер процентной ставки рассчитывается как ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 5% годовых.

Александра Стрелкова