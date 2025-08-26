Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае при пожаре погибла пенсионерка

В городе Новоалександровске во время пожара в частном доме погибла 86-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Пожар в домовладении по ул. Жукова заметил прохожий, он же и вызвал спасателей. К прибытию шести пожарных на двух спецмашинах огнем было охвачено 70 кв. м. жилья. Тело погибшей хозяйки дома огнеборцы обнаружили во время тушения.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Точную причину устанавливают дознаватели.

Наталья Белоштейн

