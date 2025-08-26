В районе аэропорта Уйташ Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

В Карабудахкентском районе Дагестана произошло землетрясение на глубине 2 км. В этом районе расположен аэропорт Махачкалы Уйташ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О произошедшем сейсмособытии 26 августа в 09:30 в ведомство сообщил дежурный специалист Дагестанской геофизической службы РАН. Землетрясение магнитудой 3,4 и энергетическим классом 9 зафиксировано в 08:34 на глубине 2 км около аэропорта Карабудахкентского района.

Пострадавших и разрушений нет, жалоб от местных жителей не поступало.

Наталья Белоштейн