Зарубежные СМИ: Из-за чего Дональд Трамп уволил члена правления ФРС?

Дональд Трамп уволил члена правления Федеральной резервной системы. Американский президент освободил Лизу Кук от должности 25 августа, причина — предполагаемые махинации при получении ипотечного кредита. В своей соцсети TruthSocial глава Белого дома опубликовал письмо, в котором отметил, что американцы должны иметь возможность полностью доверять ФРС, а из-за лживого и преступного поведения Кук они этого делать не могут. Мировые СМИ назвали увольнение беспрецедентным. Что за этим стоит? И какие последствия ожидают США и мировые рынки? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По информации, которая дошла до американского президента, при заключении договора об ипотеке в 2021-м Лиза Кук сначала указала дом в Мичигане как основное место жительства, а всего через две недели — другую недвижимость в Джорджии, чтобы рассчитывать на более приятную процентную ставку. Это противоречие может быть уголовно наказуемо, отметил Трамп и уволил Кук. Как пишет Reuters, с таким решением она не согласилась, заявив, что у Трампа нет полномочий снимать с должности того, кого назначал Джо Байден, и в отставку она не уйдет, как минимум до 2038 года.

Associated Press указывает, что по закону президент может уволить члена правления ФРС только по веской причине вроде правонарушения или неисполнения обязанностей, а разногласия по поводу процентных ставок под эти критерии совсем не попадают. Дело, вероятно, продолжится в суде и станет историческим, допускает Bloomberg.

Если адвокаты Лизы Кук не добьются отмены решения Трампа, то глава Белого дома сможет назначить нового члена правления ФРС. Таким образом он получит большинство союзников в совете директоров, укрепив свое влияние на денежную политику, особенно перед решениями по ключевой ставке. Прежде Федеральная резервная система была защищена от политического давления, объясняет The Guardian, и эта независимость считалась залогом успешной борьбы с инфляцией. Финансовые рынки встретили новость негативно, продолжает Reuters. На неопределенность со ставками уже отреагировали азиатские биржи. Доллар, двухлетние казначейские облигации и фьючерсы на S&P 500 также показывали снижение, а золото подорожало до двухнедельного максимума

