Уровень занятости в Удмуртии во втором квартале 2025 года достиг 61,7%

Во втором квартале уровень занятости в Удмуртии составил 61,7%, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Среди мужчин этот показатель равен 69,5%, тогда как у женщин он составил 55,5%. В городах уровень занятости достиг 63,3%, тогда как в сельской местности — 54,8%.

Среднестатистический портрет занятого жителя Удмуртии выглядит следующим образом: это человек в возрасте 42 лет с средним профессиональным образованием, работающий в сфере обрабатывающих производств.

Из 1,17 млн жителей республики старше 15 лет 62,6% отнесены к рабочей силе.