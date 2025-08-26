В Самаре планируют отреставрировать мозаичное панно на здании Дворца спорта легкой атлетики

В Самаре на здании Дворца спорта легкой атлетики собираются отреставрировать мозаичное панно, являющееся объектом культурного наследия, — «Произведение монументального искусства — мозаичное панно московских художников Александра Дронова и Александра Ухлина “Волейболистки”». Проект реставрации ОКН согласован, сообщает государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дворец спорта легкой атлетики, на котором находится мозаичное панно, расположен на ул. Физкультурной, 101. Проект предусматривает восстановление первоначального объемного решения барельефа и его декоративного покрытия в виде мозаики из смальты. Работы включают: удаление загрязнений, демонтаж поздних штукатурных доформирований, биоцидную обработку поверхности, обработку камнеукрепительными составами, доформирование барельефа штукатурным составом и установку способом прямого набора кубиков смальты.

Руфия Кутляева