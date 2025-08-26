МИД Ирана пообещал ответить на «антииранскую позицию» Украины

Приостановка Украиной действия меморандума с Ираном о безвизовых поездках граждан с дипломатическими паспортами противоречит международному праву и двусторонним соглашениям между странами. Об этом заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. По его словам, Тегеран примет ответные меры.

«Этот шаг не может быть оправдан. Дело в том, что украинское правительство в последние годы занимает антииранскую позицию, продолжает антииранский подход из-за ложных сообщений о поддержке Ираном России в конфликте с Украиной»,— сказал Эсмаил Багаи журналистам (цитата по IRNA). «Мы изучаем детали этого вопроса и подготовим зеркальные меры»,— подчеркнул представитель иранского МИДа.

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и Украиной по безвизовым поездкам граждан с дипломатическими и служебными паспортами был заключен 15 марта 1993 года. На прошлой неделе украинское правительство прекратило действие документа.

Лусине Баласян