На проведение «Аксенов-феста» в этом году выделяют 13 млн руб

Тендер на организацию услуг по проведению «Аксенов-Феста» в Казани опубликован на официальном портале госзакупок, максимальная цента контракта 13 млн рублей.

Фестиваль будет проводиться несколько дней в разных местах, включая Дом-музей писателя Аксенова, Национальную библиотеку Татарстана, парки «Елмай» и «Сад рыбака», а также сквер «Сад Аксёнова». Церемония вручения наград пройдет в Казанской ратуше.

На «Аксенов-фест» приедет 12 писателей-участников: поэты из Москвы, Иваново, Ижевска, Санкт-Петербурга, Красноярска, ещё один гость прилетит в Казань из Парижа. Одного участника поселят в отеле на пять ночей в номер бизнес-класса в центре Казани, других гостей — в номерах эконом-класса, следует из документов закупки. Участникам выделят машину S-класса и минивэн с водителем. Для пяти человек организуют обзорную экскурсию по столице республики. Также участников фестиваля ждёт приветственный ужин в ресторане.

На церемонии вручения премии «Звёздный билет» выступит звезда российской эстрады, которая остановится на одну ночь в люксовом номере отеля в центре Казани, конкретное имя звезды не сообщается. Согласно документам закупки, жюри фестиваля должно состоять из именитых деятелей культуры и искусства.

Аксенов-фест проводится в Казани ежегодно с 2007 года и посвящён памяти Василия Аксёнова.

Марк Халитов