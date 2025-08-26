Бывший сотрудник спецслужб заочно осужден в Перми за посредничество в даче взятки

Ленинский райсуд вынес приговор в отношении Сергея Москалюка, бывшего сотрудника КГБ и ФСБ, сообщает «РБК-Пермь». Он признан виновным в покушении на посредничество в передаче взятки в размере $50 тыс. Денежные средства он обещал передать неустановленным сотрудникам УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Деньги предназначались за прекращение проверочных мероприятий чекистов, касающихся сделки ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова» и ООО «Трансмед» по поставке медизделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Деньги ему передал Ярослав Сугаков, на тот момент заместитель главного врача ФЦССХ. Об их противоправной деятельности стало известно оперативникам ФСБ, которые задержали обоих. Господин Сугаков в прошлом году был приговорен к семи годам и месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Дело в отношении второго фигуранта было направлено в суд, но находившийся на свободе подсудимый покинул пределы России. Дело в отношении него стали рассматривать заново в заочном порядке. В итоге Сергей Москалюк был приговорен к восьми годам колонии особого режима.