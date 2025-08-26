В Дербенте 17 детей из «незаконного лагеря» попали в больницу с инфекцией

В Дербентскую центральную городскую больницу госпитализировали 20 человек с кишечной инфекцией, из них трое взрослых и 17 детей. Об этом сообщил губернатор Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

По информации чиновника, семеро взрослых граждан привезли в республику более 20 детей и незаконно разместили их в отеле, который «несанкционированным лагерем». При этом у сопровождающих не было нотариально заверенных согласий от родителей и справок о состоянии здоровья несовершеннолетних. Экскурсии и питание для детей также были организованы незаконно, сообщил губернатор.

По данным медиков, заболевание у госпитализированных протекает в легкой и средней формах. Глава региона отметил, что «держит ситуацию на личном контроле» и что все виновные понесут наказание.