В Дагестане расследуют отравление детской команды по плаванию из Башкирии

Дербентский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту пищевого отравления туристов из Башкирии, сообщает пресс-служба СКР по Дагестану.

По предварительным данным, 25 августа группа туристов, в том числе дети, почувствовали недомогание и обратились в медучреждение Дербента с признаками пищевого отравления. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации Дербенстского района Дагестана, спортивная детско-юношеская команда по плаванию из Башкирии из 39 человек, в том числе тренер и шестеро родителей, отдыхала на турбазе ООО «Рубас1». 23 августа туристическая фирма «Папаха КЕМП» организовала экскурсию в Карадахскую теснину для 35 человек из этой группы, в которой участвовали шесть взрослых и 29 детей.

По пути на турбазу, как заявили родители, они решили пообедать на территории Гунибского района и вернулись на турбазу «Рубас1», где для них организовали поздний ужин.

На другой день, 24 августа, у них началась рвота, поднялась высокая температура. Взрослые пытались отпоить детей теплой водой с марганцем, но к обеду 25 августа состояние заболевших ухудшилось, и они обратились в службу 112.

В настоящее время 17 детей и двое взрослых госпитализированы в инфекционное отделение Дербентской центральной городской больницы, отмечается в сообщении. По словам дежурного врача, они находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины отравления.

Майя Иванова