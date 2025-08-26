«Тихий туризм» востребован жителями Удмуртии в возрасте от 35 до 44 лет

Наибольший интерес к «тихому туризму» — отдыху вдали от крупных курортных центров — летом 2025 года проявляли жители Удмуртии в возрасте от 35 до 44 лет, следует из исследования оператора «МегаФон» и сервиса «Островок». На эту категорию пришлось 32% пользователей платформы онлайн—бронирования отелей и апартаментов. «В качестве мест, где можно замедлиться и побыть в уединении, миллениалы выбирают деревенские избы, глэмпинги и экоотели»,— говорится в сообщении.

Далее следуют туристы в возрасте 25-34 и 45-54 лет — 28 и 24% соответственно. Меньше всего интереса к «тихому туризму» проявляли молодые люди в возрасте до 25 лет: их доля составила 8%. Оператор отмечает рост популярности избинга — размещения в домах в традиционном русском стиле. Таким форматом путешествий в регионе мужчины интересовались чаще женщин — 56 и 44%.

«Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле <...> Такие поездки становятся возможностью глубже познакомиться с культурой русской провинции: изучить местные традиции, посетить музеи и культурные центры, поучаствовать в ремесленных мастер-классах»,— рассказала управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.

По данным аналитиков, с начала 2025 года заметно увеличился спрос на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. Например, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть относительно 2024 года, в Переславле-Залесском и Ростове Великом — на 15%, в Пскове и Кисловодске — на 10%, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде — на 7%, а в Сергиевом Посаде — на 5%.