В Перми обновят сад имени Миндовского

В Индустриальном районе Перми ожидается реконструкция сада им. Миндовского. Председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов рассказал в своем телеграм-канале о том, какие работы проведут в саду им. Миндовского. В частности, на этой территории обновят площадки для тренажеров, установят на них новое оборудование и сделают резиновое покрытие.

Кроме того, в саду обустроят входную группу, обновят центральную аллею, создадут ивент-зону со сценой. Помимо этого, в сквере появятся новая дренажная система вдоль дорожек и новое замощение. Рекреационную территорию ожидает дополнительное озеленение и установка малых архитектурных форм.

О планах обновления сада им. Миндовского в Перми стало известно в июне этого года. Тогда сообщалось, что проект преобразования этого объекта стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства в Перми. За него проголосовали более 36 тыс. человек.