Новосибирский «Горводоканал» провел 19-й конкурс профессионального мастерства работников

В минувшие выходные МУП Новосибирска «Горводоканал» провел 19-й конкурс профессионального мастерства среди работников предприятия.

В 2025 году соревнования посвящены празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит с 2007 года. Кроме состязательной части, сотрудники предприятия в рамках конкурса получают возможность повысить свое мастерство и квалификацию. Одна из важных задач - это передача опыта передовых работников молодым кадрам.

Открытие ежегодной встречи профессионалов «Горводоканала» начинается в 11:00. В солнечный день собираются 800 работников предприятия вместе с семьями. Среди гостей — мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и первый вице-мэр города Иосиф Кодалев.

«Для людей, работающих в “Горводоканале”, это не просто работа, это призвание, стиль жизни. Хочу сказать вам огромное спасибо за это. Сегодня у нас конкурс профессионального мастерства, где в поединках сойдутся именитые мастера и молодые сотрудники. Вы давно все доказали свой профессионализм, мы видим его каждое утро, когда открываем кран и в очередной раз видим чистую питьевую воду. То, что вы делаете, заслуживает самого высокого и глубокого уважения»,— сказал Максим Кудрявцев, приветствуя работников учреждения.

В этом году конкурсантами стали 72 человека. Они состязались в номинациях: «Лучшая бригада водопроводных сетей», «Лучшая бригада канализационных сетей», «Лучшая бригада насосных станций», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший экскаваторщик», «Лучший электромонтер» и «Лучший молодой специалист».

«Мы поняли, что в основу состязаний должны ложиться базовые вещи, которые необходимы в реальной жизни каждого участника. С каждым годом мы совершенствуем эту тематику. Стать известным в крупнейшем профессиональном предприятии на виду такого количества людей - участников, зрителей - это дорогого стоит. И, конечно, мастерство, оно во всем – во времени, результатах фактуры, а также в отсутствии ошибок»,— сказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

Руководитель предприятия отметил, что в последние годы количество заинтересованных сотрудников растет. В частности, он обратил внимание на развитие молодых кадров.

«Даже в бригадах, которые участвуют среди равных мастеров, много молодых людей. Это говорит о том, что есть преемственность, есть правильное и своевременное замещение. И самое главное – качественное замещение»,— добавил Юрий Похил.

Развитие отрасли подчеркивают и работники учреждения, которые принимают участие в соревнованиях.

«Лет 10 назад я, будучи молодым специалистом, уже находился здесь. Тогда намного проще было: делали железные трубы, краны накручивали и прочее. Сейчас ожидаем пока сварщик сделает свою часть работы, после этого и мы приступим к сборке»,— говорит Константин Серебряков, слесарь аварийно-восстановительных работ очистных сооружений.

«Собрать установку, соответственно установить хомут (соединительный элемент для крепления и герметизации соединений трубопроводов), фланцы с одной стороны для подачи воды, а с другой — кран. Конкурс дает возможность приобретения скоростных навыков, мастерство оттачивается. Победа зависит только от тренировок и качественной сборки»,— отмечает еще один участник конкурса Андрей Хребтов, слесарь аварийно-восстановительных работ водосети №1 МУП «Горводоканала».

После полудня гости собираются на одно из центральных событий — шоу экскаваторов. Большие мастера своего дела удивили присутствующих неожиданными возможностями рабочей техники. При помощи ковша водители нарисовали на больших листах ватмана баннеры в честь 80-летия празднования победы в Великой Отечественной войне, а также с высокой точностью забрасывали баскетбольные мячи в корзины. Кроме того, профессионализм работников позволил даже нарезать торт с безукоризненной точностью.

По завершении шоу гости могли погрузиться в рабочую атмосферу, попробовав освоить азы управления рабочей техникой в сопровождении сотрудников «Горводоканала».

«Для нас это в первую очередь семейная история, конечно. Однако сегодня еще и программа насыщенная. Много живой музыки, особенно радует, что достаточно активностей для детей организовано»,— говорит одна из родственниц конкурсантов Кристина. Ее сыну больше всего понравилось управлять техникой, а также собственноручно отчеканить монету с логотипом «Горводоканала».

Взрослые тоже не остаются равнодушными. Многие подпевали музыкантам, однако больше всего оваций вызвала песня, посвященная «Горводоканалу». В завершении дня команды и гости мероприятия собираются возле сцены. Ведущие объявляют имена победителей и праздник подходит к концу.

«Большой коллектив, большое дело — оно требует именно такой правильной и ювелирной огранки. И тогда люди будут рядом с тобой, станут частью производственной истории, и еще раз подчеркну, будут обеспечивать город чистой питьевой водой. Ну, а в завершении конкурса можно сказать, что следующий год будет еще более масштабным»,— отметил Юрий Похил, подводя итоги соревнований.

МУП Новосибирска «Горводоканал» обеспечивает бесперебойное водоснабжение и водоотведение для жителей и предприятий Новосибирска, а также близлежащих населенных пунктов: городов Бердска и Оби, Академгородка и Пашино, наукограда Кольцово, поселка Краснообск и других муниципальных образований – спутников Новосибирска. Предприятие строит и реконструирует сети, модернизирует производственное оборудование, совершенствует технологические процессы – комплекс этих мероприятий позволяет «Горводоканалу» справляться с растущими потребностями города и поддерживать экологический баланс на территории всего региона.

