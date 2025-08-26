Букеты собираются на 1 сентября

Букет для учителя в предстоящий День знаний обойдется на 15-20% дороже прошлогоднего. Во всяком случае, такую динамику менее чем за неделю до школьных линеек отмечают собеседники “Ъ FM” на цветочном рынке. Розница с нетерпением ждет 1 сентября, а онлайн-магазины фиксируют возросший на треть рост числа предзаказов. Тему продолжит Станислав Крючков.

Флористы говорят, что в букете первоклассника важна эстетика и символическая составляющая: скромный индивидуальный приветственный знак обойдется в 1,5 тыс. руб. При этом и аромат должен быть умеренным, и вес цветочной композиции не должен превышать 500 гр. Вместо этого в последнее время родители решают торжественно возложить «груз» на учителя: среди тенденций этого года — один большой и дорогой букет от класса. В приоритете — классика в сочетании с сезонными цветами, поделился управляющий цветочного центра Panin Plants Владимир Панин: «С этой недели оптовые цены на розы, камелию, хризантему поднялись процентов на 15-20. Ситуация немножко лучше, чем в прошлом году: розница размещает предварительные заказы на 1 сентября. Предпочтение уходит в сторону одного большого красивого букета от всего класса. Его цена составит от 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб., процентов на 10-15 выше, чем в 2024-м.

Есть тренд на увеличение числа сборных букетов, в которые включают много разных сезонных цветов: ромашки, альстромелии, эустомы. Это то, что как раз к 1 сентября выращивают отечественные производители».

В последнее время наряду с розами и хризантемами педагогам стали дарить яркие ягоды, авторские пирожные и комнатные растения. За неделю до праздника число предзаказов выросло почти на треть, а одним из неожиданных трендов оказался рост продаж растений в горшках, отметила руководитель цветочного направления группы компаний «Горкунов» Светлана Горкунова. По ее словам, индивидуальные букеты никуда не ушли, и на общей фотографии первоклассников, как и прежде, предстоит искать за бантами и лепестками: «Средний чек неравномерен, нельзя сказать, что он особенно отличается от иных праздников. На линейках мы все равно видим детей, которые в руках держат собственный букет. Спрос растет, особенно на горшечные растения, так как они более долговечны и демократичны по цене. Это интересный тренд, которому особенно рады учителя, ведь, в частности, орхидеи не вызывают аллергию, это очень красиво и украшает класс. Но не теряют популярность и традиционные букеты. Так, у нас предзаказы выросли на 30% по сравнению с прошлым годом».

На онлайн-площадках комплексный подарок из цветов вместе со сладким презентом для педагога обойдется в 3,8 тыс. руб., поделилась статистикой представитель маркетплейса Flowwow Татьяна Афанасьева: «Дарят не один букет, а набор из нескольких позиций. Пользуются популярностью клубника в шоколаде, а также бенто-торт с персональными надписями. Выбирают букеты из клубники или зефира, пик продаж приходится на сам День знаний. В прошлом году количество заказов в этот день увеличилось на 65%, ожидаем, что в этом году рост будет еще выше.

Как правило, родители дарят универсальные и проверенные варианты, чаще всего это розы.

Лидером продаж к прошлому 1 сентября стали французские розы с вывернутыми лепестками, композиции дополняют ирисами или гортензиями».

По данным опроса ВСК, более трети родителей оценивают свои траты на подготовку ребенка к школе в 20-50% от заработной платы, при этом цветочная часть в этих расходах составляет менее 5%. Не так и много, зато прямые вложения в хорошее настроение и добрые воспоминания.

Станислав Крючков