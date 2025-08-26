Сибирь для отдыхающих

Сибирские регионы продолжают активно прирастать туристами. По итогам первого полугодия 2025 года турпоток в Сибирский федеральный округ (СФО) вдвое превысил общероссийский показатель. Причем власти сибирских регионов фиксируют как рост числа внутренних туристов, так и иностранных, в том числе из стран Запада. О том, как рынок отвечает на возросший спрос и что сдерживает его развитие — в материале «Review. Сибирь».

Неровная динамика

По данным Минэкономразвития России, в первом полугодии 2025 года турпоток в СФО вырос на 14,5%, до 6 млн человек, притом, что в целом по стране этот показатель увеличился на 7%. Для сравнения, Северо-Западный федеральный округ принял на 9% больше туристов, чем годом ранее, а Дальневосточный — на 7,3%. Всего за первые шесть месяцев этого года туристы совершили 41,4 млн поездок по России.

Начиная с постковидного 2021 года число турпоездок в регионы Сибири стабильно растет: 2022 год — 11,7 млн, 2023 год — 11,9 млн, 2024 год —12,5 млн.

В этом году наибольшая динамика роста турпотока зафиксирована в Новосибирской области. В период с января по июнь регион посетило 1,55 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

«Мы уверенно лидируем в Сибири и по темпам роста, и по общему числу гостей. Новосибирск остается крупнейшим транспортным и культурным узлом, с которого многие гости начинают знакомство с Сибирью»,— прокомментировал итоги полугодия мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

На втором месте по росту числа туристов в СФО за шесть месяцев оказалась Республика Хакасия. Регион посетило 274 тыс. человек — почти в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. «Хакасия с ее уникальными природными красотами, древними курганами, чистейшими озерами и гостеприимством становится все более востребованной у путешественников»,— отметили в правительстве Хакасии. На третьем — Алтайский край. Турпоток вырос на 13% и составил 785,4 тыс. человек. Также положительная динамика зафиксирована в Иркутской области — +8,5%, до 707,4 тыс. туристов.

В остальных же шести регионах СФО, по данным Росстата, турпоток упал. И сильнее всего — в Туве (-58,5%, до 21 тыс. человек), Омской (-19,6%, до 582,3 тыс. человек) и Кемеровской (-17,7%, до 705,3 тыс. человек) областях. И.о. директора ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» Ай-Херел Хертек снижение турпотока объяснил «Review. Сибирь» ростом среднего чека за ночь в гостиницах и увеличением стоимости авиаперевозок.

Точка притяжения

Возросший интерес туристов к Новосибирской области в 2025 году глава регионального центра Максим Кудрявцев связал с «яркими событиями»: авиашоу в Мочище под Новосибирском, летними фестивалями на берегах Оби, историко-фольклорным фестивалем «Княжий двор». «Новосибирск остается крупнейшим транспортным и культурным узлом, с которого многие гости начинают знакомство с Сибирью»,— отметил градоначальник. За 12 месяцев прошлого года Новосибирскую область посетило 3,3 млн туристов, что на 17% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занял первое место в СФО.

По словам министра экономического развития Республики Хакасия Романа Ковтуна, количество точек притяжения в регионе постоянно растет. Это и парк впечатлений «Мраморка», и спелеотуристический комплекс «Бородинская пещера», и музей под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи», и пеший туристический маршрут по скальному массиву Тогыз-Аз «Тропа предков». Только «Тропу предков» за последние пять лет посетило 72 тыс. туристов, из них 15,8 тыс. — в 2024 году.

«По концентрации памятников археологии республика занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации,— говорит министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова. — Девять музеев под открытым небом региона являются центрами притяжения как для местных жителей, так и для туристов. Они располагаются на территориях, где сохранились древние курганы, петроглифы, археологические комплексы и другие значимые объекты культурного наследия».

Визитная карточка Тывы — ее «девственные ландшафты», считает Ай-Херел Хертек.

«Это и величественные Саяны, предлагающие возможности для треккинга и альпинизма, и живописное озеро Азас (Тоджа), известное своей кристально чистой водой и рыбалкой, и бескрайние степи, где можно ощутить дух кочевой культуры»,— отметил он.

Как и республики Хакасия и Алтай, Тува знаменита археологическими памятниками — курганами и древними поселениями. Особое внимание туристов привлекает «Долина царей» с курганами скифского времени. Туристы едут в республику, чтобы посетить скульптурный комплекс «Центр Азии» в Кызыле, этнокультурный юрточный комплекс «Алдын-Булак», национальный музей имени Алдан-Маадыр, буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Наиболее востребованные туристические локации находятся на левобережье реки Катунь, рассказали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. В их числе — особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», природный парк «Ая», курорт Белокуриха, озеро Большое Яровое, город Бийск.

«С целью создания дополнительных точек притяжения туристов в Алтайском крае реализуется масштабная событийная программа, которая включает порядка 30 крупных мероприятий. Это фестивали "Цветение маральника", "Алтайская зимовка", "Сибирская масленица", "Шукшинские дни на Алтае". Знаменательным событием 2024 года стало открытие Парка Рериха на территории "Бирюзовой Катуни"»,— отметили в региональном управлении по туризму.

Президент Ассоциации туристического бизнеса Красноярского края Дмитрий Мотора среди главных туристических магнитов в регионе выделил национальный парк «Красноярские столбы» — комплекс скал вблизи краевой столицы. «Активно развивается 400-летний отец сибирских городов — Енисейск. Самая длинная в России лестница на Торгашинский хребет в 1683 ступени и самый большой триколор на 100-метровом флагштоке. И, конечно, Красноярская ГЭС»,— заключил он.

Соседский туризм

Основной въездной турпоток в регионы Сибири обеспечивают жители соседних территорий, отмечают эксперты. Наиболее активные туристы живут в Новосибирской, Омской, Иркутской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Кроме того, участники рынка отмечают растущий спрос на отдых в Сибири у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского федерального округа и регионов севера.

Растет и интерес к Сибири со стороны иностранных туристов. В топ-5 стран, граждане которых наиболее часто выбирают отдых в Туве, вошли Германия, Франция, Монголия, Китай и Япония.

«Интерес немецких и французских туристов обусловлен их стремлением к познанию уникальных культур и нетронутой природы. Монголия, граничащая с Тувой, является важным источником туристов, интересующихся культурным обменом и родственными связями. Китай и Япония проявляют растущий интерес к Туве в контексте расширения туристических маршрутов по России и Азии, а также к изучению шаманизма и буддистской культуры»,— рассказал Ай-Херел Хертек.

Хакасия особенна интересна туристам из Китая, Болгарии, Эстонии, Монголии и Сирии. Доля иностранных туристов в Иркутской области в прошлом году составила 4,8%. Большинство из них приехали из Китая, Индии, Таиланда и ОАЭ. По словам руководителя агентства по туризму Приангарья Евгении Найденовой, чаще всего туристы останавливаются в регионе на пять-шесть дней. В Алтайский край больше всего отдыхающих прибывает из Казахстана, Китая и Индии.

Инвестиции в инфраструктуру

Рост турпотока побуждает бизнес активнее инвестировать в туристскую инфраструктуру. По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в 2024 году в регионе действовало 571 коллективное средство размещения (КСР) на 42 тыс. человек. По этому показателю регион занял первое место в СФО. Еще в 2019 году в крае было 520 КСР на 35 тыс. мест.

«В регионе не только произошло увеличение количества КСР, но и в значительной мере повысилась качественная составляющая гостиничных услуг. Сейчас в туристических локациях Алтайского края принимают туристов порядка 20 объектов размещения с категорией 4 звезды и более 40 объектов с категорией 3 звезды»,— констатируют в краевом управлении по туризму

В 2024 году инвесторы вложили в развитие туризма в Алтайском крае более 5 млрд руб. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. «На стимулирование инвестиционной активности в крае большое значение оказало участие наших проектов в мероприятиях отраслевого национального проекта. К примеру, за счет федеральной субсидии в общем объеме 817,8 млн руб. в регионе в период 2023-2024 годов введено в эксплуатацию 568 номеров круглогодичного действия в модульных некапитальных средствах размещения, готовых принять более тысячи гостей»,— отметили в управлении.

В Хакасии с 2020-го по 2024 год открыто 34 новых КСР на 1140 койкомест. До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию еще 29 КСР на 2204 номеров общей вместимостью 6728 койкомест. Как рассказал министр экономического развития республики Роман Ковтун, в 2025 году регион получил 157,2 млн руб. в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на строительство быстровозводимых модульных средств размещения. Ожидается, что с 2025-го по 2027 год номерной фонд увеличится на 115 номеров.

По словам господина Ковтуна, в регионе реализуются 12 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 17 млрд руб. Такие проекты как развитие горнолыжного курорта «Гладенькая», реконструкция курорта «Озеро Шира» и развитие таежной резиденции «Ажур».

«В разных инвестиционных стадиях находится еще 45 проектов с общим объемом инвестиций более 40 млрд руб. Все проекты планируется реализовать до 2030 года»,— сообщил министр.

Республика Тыва с 2019 года увеличила число КСР с 53 до 117. В частности, бизнес инвестировал 840 млн руб. в реконструкцию санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер». Еще столько же средств выделило государство. Средства господдержки направлены и на ремонт четырех гостинец в Кызыле, рассказал Ай-Херел Хертек. В 2025 году в республиканском центре началось строительство трехзвездочной гостиницы Cosmos Smart, рассчитанной на 80 номеров.

По данным председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева, в реестре региона значатся 423 КСР. Власти рассчитывают довести показатель до 2 тыс. объектов. Сейчас инвесторы реализуют в республике 25 региональных туристических проектов на сумму 230 млрд руб. до 2036 года. Из недавно заявленных к реализации — проекты строительства оздоровительного курорта «Pinewood Горная резиденция» и круглогодичного парк-отеля «Алтай-Курай». Кроме этого, рассказал господин Прокопьев, компания «Рекреационные системы» приняла решение увеличить объем вложений в строительство эко-отелей «Ыдып» и «Катунь» в Турочакском и Майминском районах с 2 млрд руб. до 10 млрд руб.

«Многие участники рынка реинвестируют большую часть прибыли, понимая, что именно требуется потребителю и где точки роста,— говорит президент Ассоциации туристического бизнеса Красноярского края Дмитрий Мотора. — Окупаемость разная: капиталоемкие КСР могут окупаться и 10 лет, транспорт — три-пять лет, но есть сферы, основанные исключительно на услугах, где вложения небольшие и окупить себя могут уже через год».

Далекий край

Все опрошенные «Review. Сибирь» участники туристического рынка ожидают дальнейшего роста турпотока в регионы СФО. Так, в Республике Алтай, чей турпоток за последние 10 лет увеличился более чем на 50%, рассчитывают по итогам этого года на 5-7% превзойти результат 2024-го в 2,7 млн человек. Власти Хакасии предполагают, что республику посетит на 10% больше людей, чем годом ранее (2,2 млн человек).

«Спрос на отдых в нашем регионе сохраняется: мы уже видим 7%-й рост численности размещенных в наших гостиницах, базах отдыха и санаториях. Полагаем, что 2025 год станет для туротрасли региона столь же успешным, как и предыдущий»,— отметили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

В то же время власти и эксперты указали на ряд объективных факторов, которые продолжают сдерживать развитие туриндустрии в СФО.

«В первую очередь сложность вызывает удаленность края от европейской, более населенной части России. Отсюда и высокая стоимость авиабилетов, и долгая дорога на поезде или автомобиле. И выбор туристов в пользу более близких, понятных регионов»,— констатирует Дмитрий Мотора.

Директор Информационного центра туризма Республики Тыва Ай-Херел Хертек к этому перечню добавил «недостаточно развитую инфраструктуру»: дефицит комфортабельных отелей и гостевых домов, ограниченное количество оборудованных туристических маршрутов. В управлении по туризму Алтайского края указали на «короткий активный сезон, обусловленный климатическими особенностями региона». Отдых в Алтайском крае по-прежнему наиболее востребован летом: на это время приходится половина туристических поездок в регион. Правда, если еще пять лет назад летний сезон начинался в крае в июне и заканчивался в августе, то сейчас высокий сезон начинается в мае и длится до конца сентября, отметили в управлении по туризму.

«Доля туристов, посещающих Хакасию летом, стабильно высока,— также отметил министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун. — Например, в 2024 году она составила 37% от общего числа гостей республики, 43% отдают предпочтение отдыху в Хакасии в межсезонье (весна – осень), 20% предпочитают отдыхать в регионе зимой».

Михаил Кичанов