Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти женщины в Ульяновске из-за ненадлежащей медпомощи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о причинах смерти женщины после операции в перинатальном центре в Ульяновске, а также принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, сообщил информационный центр СКР.

Ведомство отмечает, что в комментариях аккаунта приемной главы СКР соцсети «ВКонтакте» обратился житель Ульяновска, который заявил о своем несогласии с ходом установления обстоятельств неквалифицированного оказания медпомощи его супруге в перинатальном центре. В ноябре 2021 года в ходе третьих родов женщине проведена операция, после которой состояние пациентки ухудшилось, она потеряла память, впоследствии ей была установлена инвалидность, а в 2024 году супруга заявителя скончалась. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ), но до настоящего времени никто к ответственности не привлечен, констатирует информационный центр СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск