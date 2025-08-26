В Татарстане получили первые тонны гексена российского производства

В Татарстане на «Нижнекамскнефтехиме» получили первые тонны гексена. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «СИБУР» Михаил Карисалов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Это первое локализированное в России производство компонента.

Проект предусматривает локализацию производства гексена в России, сам компонент участвует в создании сложных марок полиэтилена, востребованных в различных отраслях промышленности. «Вчера мы выпустили первые тонны гексена. У нас теперь есть собственная технология», — сообщил Михаил Карисалов.

«Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли России и Европы, входящее в группу ПАО «СИБУР Холдинг». Организация была основана в Нижнекамске в 1967 году. В 2021 году «Нижнекамскнефтехим» и другое предприятие «Казаньоргсинтез» вошли в структуру «СИБУРа» в рамках сделки с «ТАИФ».

Влас Северин