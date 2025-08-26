Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 12:02

Глава СК России поручил оказать помощь в спасении пермской альпинистки

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства обратиться в МЧС для помощи в спасении пермской альпинистки Натальи Наговициной. Ранее «Ъ» сообщил, что с просьбой о помощи к главе СКР и генпрокурору РФ обратился сын альпинистки Михаил Наговицин. 

Фото: Альпинистка Наталья Наговицина

Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы и с 12 августа остается на высоте около 7200 м. Итальянский альпинист Лука Синигалья был с ней в одной группе, поднимавшейся на пик Победы. И когда уроженка Пермского края сломала ногу, подходил к ней, но позднее скончался от начавшегося отека мозга. Два других участника группы эвакуированы. 