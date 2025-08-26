Росреестр поставил на учет 80% объектов недвижимости в Новороссии и Донбассе

На учете Росреестра в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стоят 4,6 млн объектов недвижимости. Год назад — 1,3 млн объектов.

«Внесено по итогам инвентаризации 4,6 млн объектов, это около 80%»,— сказал глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).

Как добавил господин Скуфинский, всего в четырех регионах насчитывается около 5,5 млн объектов недвижимости. Оставшиеся объекты Росреестр планирует поставить на учет до конца 2026 года.

Проект инвентаризации начался в новых регионах в сентябре 2024 года. Глава Росреестра уточнил, что за это время служба выявила 550 тыс. новых объектов без документов и 330 тыс. га земли, которую можно вовлечь в оборот.