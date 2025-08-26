Число выданных автокредитов в Башкирии выросло на 12% за месяц

В Башкирии в июле этого года выдали 3,79 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили, это на 12,1% больше, чем в июне (3,38 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредитных организаций.

Больше всего автокредитов в регионах России в июле выдали в Московской области (6,36 тыс. кредитов), Москве (6,22 тыс.), Республике Татарстан (5,06 тыс.), Санкт-Петербурге (4,68 тыс.) и Краснодарском крае (4,25 тыс.).

Заметнее всего число выданных автокредитов в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросло в Рязанской (+18,8%), Иркутской (+18,6%) и Тульской (+18,0%) областях, в Санкт-Петербурге (+15,6%) и Новосибирской области (+15,4%).

В среднем по стране количество выданных автокредитов в июле 2025 года составило 98,3 тыс. ед., увеличившись по сравнению с июнем на 10,5% (было 88,9 тыс. единиц).

Майя Иванова