Меморандум в помощь: как решают проблему подросткового курения

Употребление несовершеннолетними никотинсодержащей и табачной продукции стало серьезной социальной проблемой, решение которой требует консолидации сил регулирующих органов, общественных организаций, родителей, учителей и продавцов розничной торговли. Об этом шла речь на прошедшем в Архангельске круглом столе, организаторами которого выступили ИД «Коммерсантъ», межрегиональная общественная организация «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» и региональное общественное движение «Совет отцов Архангельской области».

Поводом для встречи представителей власти, общественных организаций, научного сообщества и бизнеса стал тот факт, что с 30 июля Архангельская область присоединилась к федеральной социальной кампании «Спасибо за отказ!». Она направлена на борьбу с продажей табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Реальный вызов

Исполнительный директор МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская привела статистические данные со ссылкой на результаты исследования центра «РОМИР» (выборка по состоянию на 2023 год).

По данным социологов, в России почти 33% подростков в возрасте от 11 до 17 лет регулярно или время от времени курят сигареты или вейпы. Причем в возрасте от 16 до 17 лет доля тех, кто потребляет табачную или никотинсодержащую продукцию, составляет 45%. Согласно статистике, в 70% случаев подростки получают ее через предприятия мелкорозничной торговли. 28% ищут и находят эти товары через интернет-ресурсы, 27% подростков сигареты покупают взрослые.

«В федеральных торговых сетях, в супермаркетах и магазинах эту продукцию уже практически не продают детям,— рассказала госпожа Сорочинская.— Все наши мониторинговые программы в различных регионах показывают, что их доля составляет примерно 3–4%, эта проблема сфокусирована в малоформатной торговле. Но важно отметить, что размер торговой точки не всегда говорит о том, что там не соблюдаются законы. Подростки изобретательны: зачастую, не получив товар непосредственно от продавца, они обращаются за помощью к старшим товарищам. Бывают даже такие случаи, когда в торговые точки подростки приходят со своими родителями и те покупают им никотинсодержащую продукцию, что говорит о том, что не все родители осознают вред таких покупок».

По словам депутата Госдумы РФ, председателя РОД «Совет отцов Архангельской области» Александра Спиридонова, «родителей, которые считают, что их дети пробовали или употребляют никотинсодержащую и табачную продукцию, значительно меньше. О чем это говорит? Что проблематика недооценивается взрослыми».

Он также рассказал об общественных проверках ряда торговых точек в регионе, результаты которых передали в Роспотребнадзор. Ведомство нашло нарушения в 70% случаев, что, по мнению Александра Спиридонова, указывает на необходимость дальнейшей совместной работы государства, бизнеса и общественных организаций — для выработки законодательных мер, повышения культуры торговли и непосредственной работы с несовершеннолетними.

При этом эксперты сходятся во мнении, что с точки зрения регуляторной политики сделано все возможное, чтобы оградить подростков от этой пагубной привычки. В числе мер, принятых на законодательном уровне,— запрет на продажу несовершеннолетним вейпов и сигарет, а также рекламы этой продукции, запрет на открытую выкладку табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для их потребления, а также изменение маркировки табачной продукции. В ближайшие два месяца, как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты парламента выйдут на принятие законопроекта о полном запрете продажи вейпов в России. «Впереди нас ждут серьезные законодательные решения,— подчеркнул Александр Спиридонов.— Но для нас важно не запрещать и ограничивать, а развивать культуру торговли. И эта ответственность лежит не только на государстве, но и на самих продавцах. И здесь есть над чем поработать: надо принимать совместные решения, думать, как работать с нашими детьми».

Проблемы контроля

Решение проблемы доступа несовершеннолетних к сигаретам и вейпам находится в области правоприменения, полагают эксперты. Чтобы усилить контроль над соблюдением законов, в 2024 году на ПМЭФ стартовала инициатива Общественного совета по объединению усилий всех заинтересованных сторон. Основу для активной работы по обеспечению соблюдения национального антитабачного законодательства и предотвращению продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним заложил Меморандум о сотрудничестве, подписанный с «Опорой России». Как сообщила Анна Сорочинская, в настоящее время к нему присоединились более 70 организаций из 13 регионов нашей страны.

Одним из ключевых инструментом реализации Меморандума и важным шагом в решении проблем доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции стала социальная кампания «Спасибо за отказ!». Сейчас эта кампания действует в 25 регионах РФ. Она проходит в едином формате и предполагает разъяснительную работу с продавцами и покупателями. Волонтеры, представители общественных организаций посещают места продаж, раздают плакаты и стикеры, напоминают о штрафах. Помимо этого, на улицах, в транспорте, подъездах жилых домов и соцсетях размещается социальная реклама, призывающая соблюдать запрет на продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Плакаты и постеры информируют жителей о работе специальной «горячей линии» по приему обращений о случаях продажи табачной и никотинсодержащей продукции подросткам.

Также Совет разработал новый просветительский проект для учителей и родителей о способах предотвращения подросткового курения «Важно не начать!».

Примечательно, что на мероприятии присутствовали представители бизнеса, которым госпожа Сорочинская вручила информационные материалы для размещения на входных группах магазинов.

Как отметил господин Спиридонов, в Архангельской области достаточно высокая культура поведения представителей торговли, и они активно откликаются на социальные акции. Однако рейды, которые проводят волонтеры, показывают, что нарушения по продаже табака и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним случаются практически во всех точках на пути проверки.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Тараса Носовского, их ведомство за текущий год инициировало 23 исковых заявления по нарушениям о продаже никотинсодержащей и табачной продукции ближе чем в 100 м от образовательных учреждений.

За 2025 год санитарные врачи Архангельска провели 72 выездных обследования, 88 наблюдений за соблюдением обязательных требований законодательства, возбудили 24 дела об административных правонарушениях. Однако, как заметил господин Носовской, сейчас, при большой загруженности ведомства, они испытывают острый дефицит кадров, что, естественно, сказывается на результатах работы. «Мы ограничены Кодексом административных правонарушений,— обозначил проблематику в рамках работы своего ведомства спикер.— Протоколы об административных нарушениях составляются в результате проведения плановой и внеплановой проверки. Таким образом, даже те материалы, которые поступают от органов полиции, заканчиваются с нашей стороны предостережением хозяйствующему субъекту, а не наказанием».

Тем не менее, как отметил представитель ведомства, повышение штрафов (а сейчас для юридических лиц максимальный размер наказания может достигать 2 млн рублей) — это действенная мера со стороны государства.

В поисках положительных героев

Со своей стороны профилактическую работу среди населения ведет и Минздрав. «За шесть месяцев этого года с учащимися образовательных учреждений Архангельска провели 83 занятия в очном формате, в которых приняли участие порядка 1800 подростков,— рассказала Оксана Мармуро, заместитель начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Архангельской области.— И два мероприятия в онлайн-формате с охватом более 4 тыс. человек. Кроме того, у нас функционирует 34 отделения медицинской профилактики, семь центров здоровья, а также кабинеты медицинской помощи по отказу от курения — это для тех, кто признает, что ему нужна помощь».

Однако в системе здравоохранения в Архангельске нет мониторинга, который бы отслеживал индикатор подросткового курения, отметила эксперт.

В своем выступлении и. о. ректора Северного государственного медицинского университета Надежда Былова коснулась вопроса пропаганды здорового образа жизни.

«Зачастую родители не интересуются своими детьми,— отметила госпожа Былова.— Мы часто слышим фразу от взрослых: "Они все такие, они все курят", за чем мы видим незаинтересованность семьи в этой проблеме, уход от нее. И здесь надо думать, как позиционировать вопрос отказа от курения на разные возрастные группы. Если по всем каналам будет звучать прекрасный образ, например, певца, который не курит и говорит об этом, актера и так далее, тогда, может быть, будет эффект».

Собравшиеся эксперты сошлись во мнении, что важно продолжать обмениваться опытом и мнениями и вырабатывать совместные планы действий. В этом им должен помочь Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации совместных действий по предотвращению доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции, к которому в завершение встречи присоединились представители местных органов власти, региональных общественных движений и бизнеса.

Ксения Ахметжанова