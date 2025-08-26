Подпольное производство табачной продукции ликвидировали в Арзамасе

Полицейские и сотрудники ФСБ выявили нелегальное производство табачной продукции в Арзамасе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Силовики задержали предполагаемого организатора подпольного цеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На трех складах и в квартирах фигурантов в Арзамасе изъято 80 палет с компонентами и станок для производства сигарет, а также другие улики. Задержанный объяснил оперативникам, что транспортировал сигареты в другие российские регионы для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ о незаконном производстве и обороте табачной продукции. С предпринимателя взяли подписку о невыезде.

Владимир Зубарев