Подпольное производство табачной продукции ликвидировали в Арзамасе
Полицейские и сотрудники ФСБ выявили нелегальное производство табачной продукции в Арзамасе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Силовики задержали предполагаемого организатора подпольного цеха.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На трех складах и в квартирах фигурантов в Арзамасе изъято 80 палет с компонентами и станок для производства сигарет, а также другие улики. Задержанный объяснил оперативникам, что транспортировал сигареты в другие российские регионы для продажи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ о незаконном производстве и обороте табачной продукции. С предпринимателя взяли подписку о невыезде.