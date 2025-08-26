Банк Уралсиб выступил партнером фестиваля «Купец 2.0» в Стерлитамаке

Банк Уралсиб стал партнером фестиваля «Купец 2.0», который прошел в Стерлитамаке и объединил предпринимателей, экспертов и жителей региона вокруг тем развития малого и среднего бизнеса, а также культурных и образовательных инициатив.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фестиваль «Купец 2.0» стал площадкой для обмена опытом, вдохновения и поиска новых идей. В его программе прошли дискуссии с представителями делового сообщества, мастер-классы по развитию бизнеса и креативных индустрий, а также культурные мероприятия для жителей и гостей города.

Особое внимание на фестивале уделили современным инструментам поддержки малого бизнеса, вопросам цифровизации и доступности финансовых сервисов. Представители банка рассказали участникам о возможностях кредитования, расчетно-кассового обслуживания и других решениях для роста компаний.

«Для Уралсиба, банка с башкирскими корнями, особенно важно поддерживать проекты, которые способствуют развитию предпринимательства и укреплению экономического потенциала региона. Мы уверены, что такие инициативы формируют благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, а значит - для будущего всей республики», - отметил Марат Мамлеев, исполнительный директор, руководитель Макрорегиона Поволжья банка Уралсиб.

Банк Уралсиб активно участвует в инициативах, способствующих развитию предпринимательства и укреплению региональной экономики. Участие в фестивале стало частью реализации плана мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Башкортостан, подписанного в июне этого года. Таким образом, банк последовательно вносит вклад в формирование условий для устойчивого роста и развития регионов присутствия.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.

