ФАС оштрафовала «Сбербанк» и «Яндекс» за рекламу автокредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ПАО «Сбербанк (MOEX: SBER) России» и «Яндекс» (MOEX: YDEX) за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. Сумма штрафов не раскрывается.

Реклама автокредита распространялась с помощью сервиса «Яндекс.Директ», сообщили в ФАС. В тексте баннера не было предупреждающей фразы: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

ФАС возбудила дело и по итогам выдало двум компаниям предписания о прекращении нарушения.