Дагестан показал рост туристических бронирований на 35%

Российские туристы этим летом активно выбирают Каспийское побережье, сообщает пресс-служба МТС в Дагестане.

Цифровая экосистема МТС через платформу Bronevik.com проанализировала изменения туристических потоков в регионы Северного Кавказа и Юга России в летнем сезоне.

Дагестан несколько лет подряд остается одним из наиболее динамично развивающихся туристических регионов. Количество бронирований здесь увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Почти половина всех заказов размещения в республике (48%) приходится на Махачкалу, на втором месте Дербент (22%), на третьем — Каспийск (13%).

Абсолютным лидером по росту числа бронирований за неполное лето стал Избербаш. Количество заказов в этом морском курорте выросло на 72%. Путешественники рассматривают город как спокойную альтернативу другим более загруженным пляжам.

В пользу морских курортов Дагестана мог перераспределиться туристический трафик с некоторых курортов Черноморского побережья. В этом сезоне здесь отмечается небольшой спад бронирований на 5%. Такой эффект дало снижение числа заказов туристического жилья на 55% в Анапе. На других курортах Черного моря, как и на Каспии, отмечается рост. В Сириусе и Сочи бронирование увеличилось на 33% и 10% соответственно. В Геленджике — на 19%.

«Дагестан сегодня уже не начинающий курорт, а популярное и проверенное направление. Об этом говорит ежегодный рост бронирования отелей и гостиниц в прибрежных городах республики. Напомню, что путешествовать по Дагестану туристы могут в сопровождении автомобильного аудиогида, который мы запустили 2 года назад. Сейчас он стал доступен на еще одной платформе tmatic.travel»,— прокомментировала директор МТС в Дагестане Карема Изиева.

Тат Гаспарян