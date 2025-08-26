Человек-рюкзак

По итогам первого полугодия 2025 года число вакансий для курьеров в Новосибирске увеличилось на 11%, а средний размер дохода — на 30%. Уже сегодня зарплаты на рынке доставки как минимум вдвое превышают средние по региону, что приводит к вымыванию кадров из секторов экономики, где зарплаты менее конкурентоспособны. Впрочем, по мнению кадровых агентств, соотношение спроса и предложения на рынке курьеров в самом крупном городе Сибири близко к стабилизации.

Востребованный кадр

По данным регионального представителя «Авито Работы» в Сибири Екатерины Салостий, в Новосибирской области по итогам января-июня 2025 года число вакансий для курьеров увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом 2024-го. На такие вакансии сейчас приходится около 5% от всех объявлений о найме в регионе. При этом интерес соискателей к курьерским позициям год к году вырос на 37%.

«Курьеры остаются в топе востребованных массовых работников не первый год и не только в Новосибирской области. Объем курьерских вакансий сохраняется довольно большим: от 5% до 9% в разных регионах. Растет и число предложений. В частности, в Красноярском крае стало на 12% больше вакансий год к году, в Свердловской области — на 15%, в Татарстане — на 9%»,— констатирует спикер «Авито Работы».

Курьеры занимают 21 строчку по числу вакансий в Новосибирской области среди 170 профессий, отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. По данным hh.ru, сейчас открыта 701 вакансия для курьеров, большинство работодателей относятся к отраслям «розничная торговля» (11% от всех курьерских вакансий в регионе) и «перевозки, логистика, склад» (11%). Всего за шесть месяцев 2025 года работодатели открыли 1,7 тыс. курьерских вакансий.

Рынок курьеров отличает ярковыраженная сезонность, указывают в компании Superjob. Так, в период новогодних каникул количество вакансий в сфере доставки снижается, а в июне — растет. «И хотя сегодня мы можем говорить о некоторой стабилизации на рынке труда (за год количество вакансий снизилось на 7%), спрос на доставщиков остается стабильно высоким. Из-за высоких показателей текучести персонала в сфере курьерской доставки подбор ведется непрерывно»,— подчеркивают в сервисе по подбору сотрудников.

Денежный шаг

Вместе с ростом спроса на курьеров растет и стоимость их услуг. По данным hh.ru, с начала 2024 года оплата труда на рынке доставки выросла примерно в полтора раза. «Медиана предлагаемых зарплат, которые мы видим в вакансиях курьеров, выше рынка (70 326 руб.). В текущем году эта сумма составила 150,6 тыс. руб., что на 36,2 тыс. руб. больше, чем год назад»,— отмечает Екатерина Дегтярева.

По данным Superjob, курьер пеший/на самокате/на велосипеде или скутере вправе претендовать на зарплату от 60 тыс. до 120 тыс. руб., водитель-курьер — от 80 тыс. до 170 тыс. руб. На момент подготовки материала, на SuperJob были размещены вакансии курьеров с оплатой труда от 87 тыс. руб. при полной занятости и до 194 тыс. руб. — при неполном рабочем дне. При этом, в среднем курьеры зарабатывают от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за смену. Велокурьеры получают больше — до 5 тыс. руб.

Доходы курьеров напрямую зависят от интенсивности работы — количества заказов и отработанных смен, а также от способа доставки: пешком, на самокате, автомобиле. Кроме того, компании увеличивают вознаграждение за работу в плохую погоду, в праздничные и выходные дни, в ночное время, выплачивают премии в рамках акций «Приведи друга», за выполнение определенного количества заказов и так далее.

«Важно отметить, что на доходы курьеров также сильно влияют сезонность и спрос на доставку. Например, декабрь традиционно является месяцем с самым высоким спросом на доставку из-за предновогоднего ажиотажа, когда люди активно готовятся к праздничным каникулам. Именно в этот период доходы курьеров достигают максимальных значений, но уже в январе количество заказов значительно уменьшается, и доходы возвращаются к среднемесячным показателям»,— отмечает пресс-служба сервисов доставки Яндекса.

Парень на байке

По данным исследования hh.ru, типичный курьер — это молодой мужчина в возрасте до 35 лет. Доля женщин составляет лишь 25%. Подавляющее большинство кандидатов имеют среднее образование (79%). Как отметили в Superjob, средний возраст кандидата на позицию курьера — 40 лет, в 84% случаев на момент размещения резюме претендент не имел работы.

«Поскольку большинство вакансий для курьеров не требуют опыта работы по специальности, то и требования к кандидатам минимальные. Чаще всего это личностные качества, такие как ответственность, пунктуальность, внимательность, стрессоустойчивость, вежливость, работоспособность. Кроме того, компании приветствуют готовность кандидата к работе в команде, опыт делового общения, оформления заказов»,— говорит Екатерина Дегтярева (hh.ru).

На позиции курьеров работодатели охотно принимают кандидатов без опыта — от молодежи старше 16 лет до пенсионеров, отмечает Екатерина Салостий. Начинающим сотрудникам обещают быстрое обучение на месте с возможностью выйти на работу в тот же день. «Если соискатель претендует на доставку еды и продуктов, у него должна быть медкнижка, и в ее оформлении готовы помочь в компании»,— подчеркивает региональный представитель «Авито Работы» в Сибири.

Гибкий график — основное преимущество профессии курьера, отмечают в «Яндексе». По данным сервиса доставки, все больше людей воспринимают курьерство как подработку, которая может обеспечивать достойный доход, а в курьеры идут люди с самым разным образованием и опытом: те, у кого есть основная работа, студенты, домохозяйки, пенсионеры. «Яндекс» своих курьеров обеспечивает транспортом для выполнения заказов. Год назад компания представила собственный электровелосипед для курьеров с двигателем мощностью 240 Вт. Байк оснащен IoT-модулем, который контролирует движение с учетом ПДД, не позволяя разгоняться свыше 25 км/ч.

«Авито Работа» отмечает, что работа курьером на велосипеде перестала быть временной подработкой и превратилась в устойчивый формат занятости. Более 50% курьеров-партнеров сервиса «Самокат», например, доставляют заказы на электровелосипедах.

«Авито Работа» в ходе исследования выяснила, что почти четверть (24%) россиян когда-либо работали или подрабатывали курьерами. О том, что у них есть курьерский опыт, чаще говорили специалисты автобизнеса, маркетинга и рекламы, страхования, IT-сферы, индустрии развлечений. Среди преимуществ работы курьером респонденты указывали гибкий график, возможность совмещать работу и личную жизнь (52%), физическую активность в течение рабочего дня (39%), возможность хорошо заработать (28%).

Согласно данным hh.ru, на одну вакансию курьера сейчас приходится, в среднем, 8,6 резюме потенциальных кандидатов, что «говорит о балансе спроса и предложения на рынке труда» (норма 4-7,9 резюме на вакансию). «Год назад работодатели испытывали дефицит кадров в доставке — на вакансию в среднем приходилось 3,7 резюме потенциальных кандидатов»,— констатирует Екатерина Дегтярева.

Движение к равновесию

Следствием высоких зарплат на рынке курьеров стал переток кадров из профессий, требующих квалификации, в профессии, где уровень профессиональных требований минимальный, отмечают в Superjob. «Происходит деградация человеческого капитала. Нарастает кадровый дефицит в реальном секторе»,— считают в рекрутинговом сервисе.

Впрочем, по мнению Екатерины Дегтяревой из hh.ru, соотношение спроса и предложения на рынке курьеров в крупнейшем городе Сибири близко к стабилизации.

Роста вакансий курьеров, скорее всего, не будет, так как в целом по рынку труда наблюдается тренд на охлаждение спроса на кадры (-23% год к году в Новосибирской области), отметила она.

«Считается, что сфера доставки перетягивает на себя трудовые ресурсы, и это актуально для ритейла, например, где менее конкурентные зарплаты. Однако, и доставка теряет кадры. Люди, проработавшие в доставке, также перетекают в другие профессии, в частности на позиции менеджеров по продажам, водителей, упаковщиков, комплектовщиков — это то, что мы видим, анализируя опыт работы кандидатов по резюме»,— заключила госпожа Дегтярева.

Михаил Кичанов