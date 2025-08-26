«Газпром» и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве

ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) подписало с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве в области нефте- и газодобычи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Документ был утвержден в Улан-Баторе в ходе рабочего визита делегации «Газпрома». Меморандум подписали глава компании Алексей Миллер и вице-премьер страны Сайнбуянгийн Амарсайхан.

В пресс-релизе отмечается, что меморандум о сотрудничестве «нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти».