Капитан судна пойдет под суд за столкновение с теплоходом под Астраханью

Суд рассмотрит уголовное дело по факту столкновения судов в акватории реки Волга в Астраханской области (ч. 1 ст. 263 УК РФ) в отношении капитана-механика одного из них. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как выяснилось, ночью в ноябре позапрошлого года двигавшееся вниз по течению акватории реки Волга в пределах Астраханской области судно в сцепке с баржами, которым управлял фигурант, столкнулось с теплоходом. Последний находился на якорной стоянке и серьезно пострадал. Это обернулось крупным материальным ущербом.

В рамках расследования уголовного дела специалисты провели пять судебных экспертиз. Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России завершил расследование дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов