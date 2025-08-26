Новостроечные тренды

Запросы покупателей новостроек претерпевают значительные изменения. Несмотря на то, что большинство потребителей по-прежнему ориентируются на цену и локацию, появляются новые факторы, влияющие на подбор квартиры на первичном рынке. В частности, сегодня покупатели уделяют особое внимание способам приобретения, включая ипотечные программы и доступные скидки. Также растет значимость надежности застройщика, качества строительства и инфраструктуры, соответствия жилья современным требованиям комфорта и безопасности. Рынок перестал быть «продавцом квадратных метров» — сегодня он представляет собой «выбор потребителя», считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Критерии выбора

Важными критериями выбора жилья у покупателей являются стоимость (49%) и развитая инфраструктура (40%) — близость магазинов, школ, детских садов и медучреждений, следует из результатов исследования девелопера ПИК в 2025 году. Согласно данным экспертов, значительную роль также играют условия ипотечного кредитования и скидки от застройщика. «Цены на жилье, наличие акций, рассрочек и ипотечных программ оказывают решающее влияние на выбор покупателей. Все эти факторы формируют новые требования к рынку новостроек и заставляют застройщиков адаптироваться к изменяющимся предпочтениям потребителей»,— считает доцент финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Чаще всего в Новосибирске потребители ориентируются на квартиры в диапазоне от 5 млн руб. до 10 млн руб., что соответствует наиболее популярным одно- и двухкомнатным вариантам, говорит вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

«По результатам нашего опроса, в ходе которого мы опросили 300 человек, планирующих покупку нового жилья в 2025 году, только 12% из них рассчитывают на приобретение квартиры дороже 15 млн руб. В среднем, психологически комфортными в глазах 69% покупателей сегодня выступают квартиры стоимостью до 10 млн руб.»,— отмечает он.

В условиях экономической нестабильности и высоких ставок по ипотеке покупатели стремятся к оптимизации своих расходов. Например, вследствие этого в текущем году зафиксирован повышенный спрос в сегменте однокомнатных квартир, считают эксперты. «В структуре сделок распределение происходит следующим образом: однокомнатные квартиры — 32%, двухкомнатные квартиры — 30%, студии — 18%, трехкомнатные квартиры — 15%, многокомнатные квартиры — 5%. Таким образом, основной фактор идет по метражу и, как следствие, стоимости. Безусловно, опасаясь громких историй по недострою, особое внимание уделяют и застройщику»,— рассказывает эксперт рынка недвижимости и гендиректор инвестиционной компании ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Качество строительства является еще одним приоритетом: покупатели ищут надежных застройщиков с хорошей репутацией и положительными отзывами, не только с целью избежать «заморозки» проекта, но и для того, чтобы качество материалов и работ соответствовало современным стандартам. «Также важны планировка и функциональность. Покупатели обращают внимание на удобные и продуманные планировки, наличие балконов, кладовых и других удобств. Открытые пространства и возможность перепланировки становятся все более актуальными»,— комментирует господин Щербаченко.

Также многие стали обращать внимание на отделку, чтобы минимизировать расходы после покупки на ремонт. По оценке Евгения Шавнева, купить недвижимость за счет сбережений без использования кредитных средств могут менее 5% жителей Сибири.

Далее идет расположение - на него обращают внимание около 80% покупателей. Значительную роль в выборе жилья имеет социальная инфраструктура. Наличие парков, спортивных площадок, зон отдыха, а также образовательных и медицинских учреждений (школ, детских садов, поликлиник и больниц) влияют на решение будущих владельцев.

Для потребителей важно в том числе наличие парковки у дома, где есть свободные места и возможность безопасно припарковать машину. Безопасность сегодня является важным аспектом: системы видеонаблюдения, охрана и контроль доступа в жилых комплексах становятся необходимыми для потребителей.

«Люди хотят понимать, куда они попадают: кто будет их соседями, есть ли вокруг инфраструктура для детей и взрослых, продумано ли озеленение, безопасна ли среда. Мы, как архитекторы, все чаще слышим от девелоперов на старте проекта запрос, что нужно создать двор, в который людям захочется выйти. Подъезд, в который будет приятно и безопасно возвращаться даже поздно вечером. Пространство, где жители смогут посидеть с ребенком или поработать за ноутбуком»,— отмечает архитектор, генеральный директор и сооснователь «Бюро А4» Сергей Марков.

Покупатель все больше внимания уделяет деталям. Он не только ориентируется на доступный платеж по ипотеке, но и смотрит в будущее, пытается понять, насколько перспективным и долгосрочным будет жилье, соглашаются опрошенные участники рынка.

В пользу комфорта

В 2025 году эксперты строительного рынка также отмечают кардинальные изменения стандарта комфорта. «Сегодня во всех наших новых проектах мы обязательно предусматриваем подземные паркинги с direct-лифтами на этаж, просторные кладовые — от 3 кв. м с системой вентиляции, велосипедные комнаты с сервисными стойками, системы климат-контроля в общественных зонах, уютные меблированные холлы-гостиные. И это уже норма»,— рассказывает архитектор, директор архитектурно-проектной компании «Уралсибпроект» Константин Кокушкин.

Эволюционируют в том числе планировки. Например, кухни-гостиные увеличились в 65% предложений. Спальни стали компактнее — до 10-12 кв. м. Все чаще появляются встроенные системы хранения — их требуют 80% покупателей. Полностью укомплектованные санузлы стали новой базой, отмечает Константин Кокушкин.

В целом сейчас в приоритете максимально «рабочие» планировочные решения — минимум пустых зон, максимум эксплуатации. При этом, по словам экспертов, миллениалы чаще выбирают жилье с концепцией «под ключ». В основном это отремонтированные помещения, желательно меблированные, со встроенной техникой с системами хранения. То есть готовые для жизни решения по принципу «купил-въезжай-живи».

Возраст покупателей недвижимости снижается, отмечают застройщики. Чаще выбор делают более молодые — творческие, активные и коммуникабельные люди, которым важно иметь пространство для общения, например, большие совмещенные кухни-гостиные.

Вместе с планировкой будущих жилых помещений изменился и архитектурный облик современных жилых комплексов. Становится больше индивидуальных проектов, которые формируются в зависимости от особенностей локации. Например, сочетают сразу несколько стилей, включающих разнообразные формы, эклектичные фасады, оригинальные цветовые решения, эффектные и комфортные входные группы, зеленые зоны и публичные пространства, интегрированные прямо в комплекс.

Еще одна тенденция — использование экологически чистых строительных материалов и технологий, снижающих потребление энергии. Например, энергосберегающие стеклопакеты, качественные утеплители, умные счетчики и приборы учета. Новые технологии позволяют потребителям сохранить тепло и снижают расходы на коммунальные платежи.

Кроме того, все эти инструменты помогают девелоперам создавать эксклюзивные предложения, которые после отмены льготной ипотеки сменили рынок массовых продаж. И позволяют застройщикам сохранять спрос на свои проекты.

Лолита Белова