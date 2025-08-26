В Башкирии утонул 84-летний рыбак

В Краснокамском районе во время рыбалки утонул 84-летний пенсионер. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, 57-летний местный житель со своим отцом рано утром вышли на пластиковой моторной лодке на реку Каму, отплыли около 700 м от берега и стали рыбачить. В это время лодка начала раскачиваться из-за волн, наполнилась водой и утонула. Отец и сын оказались в воде.

Когда к ним подплыли другие рыбаки, находившиеся неподалеку, пенсионера унесло течением. Его вытащили из воды уже погибшим.

Майя Иванова