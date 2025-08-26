Глава СКР ждет доклад о расследовании инцидента на аттракционе в Самарской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента на аттракционе в Самарской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в августе 2025 года в Кинельском районе между селами Преображенка и Кривая Лука. На экстремальном аттракционе оборвался трос, и два человека упали. Мужчина погиб на месте, а женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Михаил Ламонов доложит о ходе расследования в центральном аппарате.

