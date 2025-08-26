Жителя Забайкалья осудили за контрабанду драгметаллов на 425 млн рублей

Забайкальский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов), сообщает Генпрокуратура России.

Следствием и судом установлено, что в течение 2022 года мужчина «в составе организованной группы» перевозил партии золота и серебра по территории России. Драгметалл предназначался для вывоза за пределы страны. Стоимость перемещенных партий оценивается в 425 млн руб.

Решением суда жителю Забайкалья назначено наказание в виде пяти лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему присужден штраф в размере 1 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск