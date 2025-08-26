Аквапарк «Лимпопо» в Екатеринбурге закроют на ремонт

Екатеринбургский аквапарк «Лимпопо» (ул. Щербакова, 2) временно будет закрыт с 1 по 11 сентября — об этом сообщается на сайте аквапарка. По данным администрации, это связано с плановыми ремонтными работами.

Все лето — на время школьных каникул (с 1 июня по 31 августа) «Лимпопо» работает в режиме выходного дня с 9:00 до 22:00.

По данным сайта, аквапарк работает с 2005 года, его площадь составляет 16,4 тыс. кв. м.

Алексей Буров