«Международный бакалавриат» оказался нежелательным

За неделю до начала учебного года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность образовательного фонда «Международный бакалавриат». Как указывает ведомство, швейцарская НПО «форматирует российскую молодежь по западным шаблонам, занимается антироссийской пропагандой и продвигает нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений». По программам IB преподают почти 6 тыс. организаций по всему миру, в том числе в России. С 2022 года число таких учебных заведений в стране сократилось в 2,5 раза. При этом мнения опрошенных “Ъ FM” экспертов о работе оставшихся разошлись. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Собеседники “Ъ FM” новость о признании фонда International Baccalaureate нежелательной организацией называют, мягко говоря, обескураживающей. По их словам, в учительских чатах множество вопросов и ни одного ответа. В школах с IB ситуацию пока не комментируют. Но многие уже к обеду 25 августа удалили информацию о нем со своих сайтов. «Международный бакалавриат» — это, по сути, система, по которой учатся дети от 3 до 19 лет по всему миру. Ребенок в авторизованной школе изучает предметы по стандартам своей страны. При этом большое внимание уделено исследованиям и формированию критического мышления, а сложная программа развивает навыки самостоятельного обучения. Такой диплом заметно упрощает поступление в зарубежные вузы, пояснил выпускник Internatiоnаl Вaсcalaureatе и репетитор Максим: «Люди готовы выкладывать по 3-5 тыс. руб. в час за то, чтобы просто подготовиться к этой программе. Мой ценник низкий, потому что это все на самом деле не так сложно. Если человек уже достаточно знает английский, то пройти интервью несложно. Самое трудное — именно учиться уже в этой программе, там ценник повышается. В основном люди просто хотели английский выучить, а тех, кто шел именно на это направление, было, наверное, за три года 10-15 человек».

По словам Максима, специалисты по подготовке к IB, вероятнее всего, откажутся от этого направления и сконцентрируются на ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас в России по программе «Международный бакалавриат», согласно официальному сайту, аккредитованы 29 школ, среди них есть и государственные. А, например, «Летово» последние три года возглавляет рейтинг частных школ мира, где обучают по IB. Общедоступной эту программу назвать сложно: цены на годовое обучение в московских школах могут доходить до нескольких миллионов рублей. Переводить деньги в нежелательную организацию без последствий нельзя, но в случае с IB есть нюанс, отметил генеральный директор «Глобал Диалог» Вячеслав Лычагин. По его словам, особенно это касается студентов, которые учатся или только собираются уехать по этой программе за рубеж: «Вы платите конкретной школе за год обучения. Формально вы не оплачиваете IB. За рубежом за шесть месяцев или за год подаются соответствующие документы и происходит оплата, так что со стороны учебного заведения нет причин делать возврат.

Боюсь, что в случае тех школ, которые заточены только на IB, у студентов и родителей возникнет серьезный выбор: продолжать учебу, чтобы не терять деньги, или рисковать. Задним числом закон не работает, надеюсь. Поэтому, наверное, оплаты теперь проводить нельзя. А если они уже прошли, то учиться никто же не запрещает».

Полностью отказываться от программ IB, возможно, не придется, допускает профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Многие наши выпускники находятся на верхних позициях рейтинга по академическим достижениям в "Международном бакалавриате". Это показатели качества наших программ. Нужно понять, каким образом можно сохранить преимущества, которые эта система предоставляла. Требуется анализ, чтобы исключить то, что может вызывать напряжение. Наверное, надо найти компромиссы и, наверное, какие-то контакты. Есть же и международные конференции, вероятно, часть их придется сократить».

По словам опрошенных “Ъ FM” юристов, тем, кто уже получил диплом или оплачивал услуги организации до ее признания нежелательной, ничего не грозит. Другой вопрос, как будет трактоваться требование вернуть средства за обучение, указал учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин: «Процесс возврата денег тоже будет чреват, потому что с этой нежелательной организацией не очень понятно, каким образом это проводить. Если, например, речь про посредника — российский вуз, то с него можно их спросить. Если обучение просто идет по их учебникам, это не считается. А если именно в эту организацию каким-то образом деньги отправлялись, то считается. Здесь сложно сказать, каким образом построено взаимодействие между вузами, которые применяют эту программу. Но, зная наших правоприменителей, они будут все трактовать против гражданина, который хочет получить зарубежное образование».

За участие в деятельности нежелательной организации грозит административное наказание. Повторное нарушение уголовно наказуемо.

Екатерина Вихарева