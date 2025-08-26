«Займер» готовится выплатить дивиденды по 4,73 руб. за акцию

Совет директоров микрофинансовой организации (МФО) ПАО МФК «Займер» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,73 руб. за акцию, что соответствует 50% чистой прибыли организации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Генеральный директор «Займера» Роман Макаров заявил, что при составлении рекомендаций по выплатам совет директоров учел потребности в финансировании банка АО КИБ «Евроальянс» в размере 950 млн руб. МФО купила дочернюю кредитную организацию в июне 2025 года.

Всего на выплату дивидендов МФО направит 473 млн руб. Чистая прибыль за II квартал составила 945 млн руб.