В этом году в пермских детсадах снова сократилась численность воспитанников

За минувший год численность воспитанников детских садов в Перми сократилась на 4 тыс. человек. Об этом сегодня на пленарном заседании думы сообщила замглавы администрации города Екатерина Мальцева. Во время доклада о готовности образовательных организаций к началу нового учебного года депутат Арсен Болквадзе поинтересовался корректировками норматива подушевого финансирования учебных заведений в связи с изменениями цен. По словам депутата, из разговора с педагогами он понял, что количество учащихся в школах Перми снижается.

Екатерина Мальцева отвечала, что корректировка подушевого норматива финансирования требует работы с региональным минобразованием, так как этот вопрос касается показателя для всего Пермского края. Кроме того, при подготовке бюджета Перми администрация города выйдет к депутатам с вопросами финансирования этой сферы. «Что касается снижения контингента по садикам, оно существенное — около 4 тыс. детей спад у нас в этом году. По школам есть снижение, но не такое большое, численность учащихся более стабильная»,— пояснила замглавы администрации.

Напомним, что в 2024 году в дошкольные образовательные учреждения города было подано на 4 тыс. заявлений меньше, чем в 2023-м. Год назад Екатерина Мальцева на заседании думы также отмечала тенденцию к сокращению контингента учащихся. Около десяти детских садов из-за сокращения количества воспитанников были закрыты на консервацию. По сегодняшним данным, 14 пустующих зданий образования городские власти перепрофилируют под другие отраслевые организации: передают школам, организуют там группы продленного дня, центры допобразования и открывают ясли.