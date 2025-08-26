СКР: трое подростков отправлены в колонии по уголовным делам о терроризме

Подростков из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края по уголовным делам о терроризме приговорили к срокам от пяти до шести лет в воспитательной колонии.

Как заявила представитель СКР Светлана Петренко, в марта 2022 года 17-летний житель Сахалинской области создал канал в мессенджере, где пропагандировал радикальную идеологию. После этого, по ее словам, подросток прошел обучение обращению со взрывчатыми веществами и в апреле 2024 года попытался подорвать бомбу.

Двое других осужденных подростков — из Ивановской области и Ставропольского края — обвинялись в участии в запрещенных в России террористических организациях. Они планировали совершить преступления, в том числе в общественных местах, добавила госпожа Петренко.

Как уточнила представитель СКР, задержание подростков проходило совместно с ФСБ. В спецслужбе заявили, что подросток с Сахалина создал Telegram-канал, в котором рассказывал о способах создания самодельных взрывных устройств. Подросток из Ивановской области был причастен к созданию канала для пропаганды терроризма, а житель Ставропольского края установил через Telegram связь с боевиками, утверждают в ФСБ.

В зависимости от роли несовершеннолетних признали виновными в прохождении обучения для совершения теракта (ст. 205.3 УК РФ), организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), участии в террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Приговоры подросткам вынесли 1-й Восточный окружной военный суд, 2-й Западный и Южный окружной военные суды.