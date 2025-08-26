Посадка Cessna под Красноярском классифицирована как серьезный инцидент

Росавиация классифицировала посадку легкомоторного Cessna 337 Skymaster с неисправностью шасси в аэропорту Байкит Красноярского края как серьезный авиаинцидент. Причины произошедшего устанавливает Красноярское МТУ Росавиации, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», воздушное судно приземлилось 25 августа около 17:00 по местному времени. На борту находились два члена экипажа, пострадавших нет.

Уточняется, что Cessna 337 Skymaster принадлежит авиакомпании «Спецавиа».

Александра Стрелкова