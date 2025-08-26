В Челябинской области откроют четыре кластера проекта «Профессионалитет»

В Челябинской области 1 сентября состоится открытие четырех новых кластеров проекта «Профессионалитет» — в Сатке, Пласте, Юрюзани и Аше. В программах мероприятий планируют встречи с индустриальными партнерами, собрания родителей и экскурсии на опорные предприятия, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Два кластера по горнодобывающей отрасли создали на базе Саткинского горно-керамического колледжа имени Савина и Пластовского горно-технологического колледжа. Юрюзанский технологический техникум будет развивать направление «Атомная промышленность», а Ашинский индустриальный техникум — «Металлургия». Опорными предприятиями базовых образовательных организаций кластеров стали: компания «Магнезит» (производство огнеупоров), ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», приборостроительный завод имени Володина и Ашинский металлургический завод.

Сейчас в Челябинской области работают 13 кластеров. Проект начали реализовывать в 2022 году, и теперь более 40 техникумов и колледжей региона входят в федеральную программу «Профессионалитет».

В следующем году на Южном Урале откроется еще пять новых кластеров. Новыми участниками проекта будут Каслинский промышленно-гуманитарный техникум (отрасль «Металлургия»), Златоустовский индустриальный колледж имени Аносова («Машиностроение»), Миасский геологоразведочный колледж («Горнодобывающая отрасль»), Магнитогорский технологический колледж имени Омельченко («Туризм и сфера услуг») и Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» («Лёгкая промышленность»).

Виталина Ярховска