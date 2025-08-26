Не барский гнев, а барская любовь

Первый визит лидера Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мёна в США закончился без прорывов, но на фоне крайне мрачных прогнозов это уже можно считать успехом. На встрече с ним президент США Дональд Трамп даже не нашел к чему придраться в области торговли, которая остается камнем преткновения в отношениях США с огромным числом других партнеров, и не стал, как опасались в Сеуле, принуждать к увеличению расходов Южной Кореи на содержание американского военного контингента и его переориентации на противостояние Китаю. В итоге чуть ли не главной новостью по итогам первого личного общения лидеров Южной Кореи и США 25 августа стало высказанное Трампом желание вновь встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном и готовность Ли Чжэ Мёна ему в этом всячески содействовать.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

У Сеула глаза велики

В Сеуле встречу президента республики с Дональдом Трампом в Белом доме 25 августа ждали с тревогой. В конце июня Штаты согласились снизить с 25% до 15% тарифы на южнокорейский экспорт в обмен на обещание РК инвестировать в американский рынок $350 млрд. Это вывело Южную Корею — по крайней мере, на время — из эпицентра торговой войны, хотя многие вопросы в этой сфере остались нерешенными.

Но главное, что продолжало беспокоить южнокорейскую сторону,— тема обороны и безопасности. Помимо уже традиционного требования ко всем союзникам Штатов повысить ежегодные расходы на оборону до 5% ВВП, Южная Корея столкнулась еще и с требованием существенно увеличить расходы на содержание около 28,5 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных на ее территории.

Ранее Трамп открыто говорил о том, что Сеул должен платить $10 млрд ежегодно за присутствие в стране американского военного контингента (сейчас его содержание обходится стране в чуть более $1 млрд в год). Кроме того, на фоне этих финансовых вопросов в Штатах начались спекуляции о возможном выводе из Южной Кореи части контингента США или же переориентации основной миссии американских войск на юге Корейского полуострова с отражения северокорейских угроз на противостояние Китаю.

Для Ли Чжэ Мёна, обещавшего поддерживать баланс в отношениях между США и Китаем и обвиняемого некоторыми правыми политиками в излишне прокитайской позиции, последняя идея стала бы крайне затруднительной.

Перед встречей с Трампом южнокорейский лидер честно признался журналистам, что Сеулу будет сложно принять требования Вашингтона о более «гибком» использовании расквартированного в стране американского контингента для более широкого спектра операций, включая угрозы, связанные с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером Сеула.

Примечательно, что 24 августа, в один день с вылетом Ли Чжэ Мёна в США, в Китай из РК отправилась делегация во главе с бывшим спикером парламента Пак Бён Сугом в попытке смягчить напряженные отношения между Сеулом и Пекином. Как стало известно днем позже, Пак передал приглашение председателю КНР Си Цзиньпину на октябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

Наконец, за считаные часы до первой очной встречи лидеров США и Южной Кореи в Белом доме Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social пост, не на шутку встревоживший южнокорейцев. «Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем допустить этого и вести там бизнес»,— отметил американский президент, имея в виду идущее расследование, связанное с бывшим президентом страны Юн Сок Ёлем, которому вынесли импичмент после неудачной попытки ввести военное положение в конце прошлого года.

На этом фоне мало что предвещало, что южнокорейскому лидеру будет в Белом доме легко. «Для Ли, по-моему, саммит без новостей был бы хорошим вариантом»,— отметил незадолго до переговоров президентов США и Южной Кореи заведующий кафедрой Кореи в Центре стратегических и международных исследований (признан в РФ нежелательной организацией) Виктор Ча. С учетом частых опасений, что Ли Чжэ Мёна в Вашингтоне может ждать тот же прием, что был оказан украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в феврале, это звучало как самый оптимистичный прогноз.

Можно расслабиться

На практике все пошло не так, как ожидалось, но к явному удовлетворению обеих сторон. Во многом — благодаря способности Ли Чжэ Мёна умело подольститься к Дональду Трампу. Сначала южнокорейский лидер, признавшийся журналистам, что прочел до встречи с главой Белого дома его книгу 1987 года «Искусство сделки», восхитился «ярким и прекрасным» новым обликом Овального кабинета. А затем отвесил комплимент личным отношениям, которые президент США установил с лидером КНДР Ким Чен Ыном, попросив Трампа посодействовать установлению мира между Севером и Югом.

«Единственный человек, способный добиться прогресса,— это вы, господин президент. Если вы станете миротворцем, я буду помогать вам, задавая ритм»,— обратился президент Ли к Трампу.

И даже пошутил, что президент США мог бы построить в КНДР свой комплекс Trump World, «чтобы я мог там играть в гольф и чтобы вы могли действительно сыграть роль мирового исторического миротворца». Кроме того, президент Ли пригласил своего американского коллегу принять участие в саммите АТЭС, предложив ему попытаться встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном там во время поездки.

Северокорейская тема была тут же с удовольствием подхвачена Дональдом Трампом. «Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в подходящее время в будущем»,— заявил глава Белого дома, уже встречавшийся с Кимом трижды за время своего первого президентского срока и вспомнивший сейчас, что тот «был очень добр» к нему.

Впрочем, станет ли товарищ Ким общаться как с Трампом, так и со своим южнокорейским визави, пока большой вопрос. В последние недели из Пхеньяна, напротив, звучали заявления, что страна вообще больше не заинтересована ни в каких переговорах ни с Сеулом, ни с Вашингтоном.

Тем не менее северокорейская часть встречи Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа оказалась, пожалуй, главной новостью по итогам их общения.

Публичных разногласий по щекотливым вопросам торговли и обороны лидерам, вопреки мрачным ожиданиям, удалось полностью избежать.

Что касается торговых вопросов, то тут американский лидер даже остался доволен. Тем более что прямо в день визита национальный авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air объявил о заказе 103 самолетов Boeing, что стало крупнейшей сделкой в истории авиакомпании.

«США и Южная Корея нужны друг другу в торговле. Нам нравится то, что они делают, нам нравится их продукция, нам нравятся их корабли (РК может похвастаться процветающей судостроительной отраслью.— “Ъ”), нам нравится многое из того, что они производят»,— заявил Трамп после переговоров журналистам в присутствии Ли. И добавил, что Южной Корее нужны нефть и газ и США будут торговать ими с ней.

Вопрос же о финансовых условиях пребывания в Южной Корее американского контингента и его сокращении, похоже, вообще остался за скобками. Когда президента США спросили, намерен ли он сократить число военных в Южной Корее, тот отрезал, что не хочет «говорить об этом сейчас». Хотя и предположил, что Сеулу было бы неплохо передать Штатам право собственности на «землю, где у нас есть большой форт», подразумевая базу Кэмп-Хамфрис, которую занимает контингент вооруженных сил США в РК. «Мы потратили много денег на строительство форта, и Южная Корея внесла свой вклад, но я хотел бы посмотреть, сможем ли мы избавиться от аренды и получить право собственности на землю, где у нас находится огромная военная база»,— отметил он. Впрочем, детальное обсуждение этого вопроса оба президента, очевидно, решили отложить на потом.

