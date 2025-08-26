«Известия»: у 14 самолетов SSJ-100 нашли недостатки в конструкции фюзеляжа

Конструктивные недостатки в крепеже фюзеляжа выявлены у 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100, он же RRJ-95). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо производителя ПАО «Яковлев» в Росавиацию от 15 мая.

В документе говорится, что в процессе эксплуатации самолетов выявлены «отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой-дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации».

На основании этого обращения Росавиация выпустила директиву летной годности, которая предписывает компаниям провести осмотры самолетов и отремонтировать их при необходимости. Сервисные работы планируется провести на 14 воздушных суднах с серийными номерами 95104-95117 — эту партию выпустили в 2016 году, указывает газета. На уже эксплуатирующихся бортах планируется ограничить летную годность, если при проверке обнаружится, что на них отсутствует крепеж стрингеров.