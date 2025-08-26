УФСИН опровергла отправку на СВО из «Полярной совы» пожизненно осужденного

Главарь одной из крупнейших в России группировок наемных убийц Аслан Гагиев, известный как Джако, не покидал колонию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа. Так в ведомстве прокомментировали информацию СМИ, согласно которой осужденный отправился на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал, — сказал собеседник агентства. — Кто к пожизненному (приговорен), на СВО не уходит».

В УФСИН уточнили, что заключенный находится в колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале.

По версии следствия, Джако создал в Северной Осетии три вооруженные группы, участники которых совершили многочисленные убийства. В числе жертв — заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа. Аслан Гагиев находился в международном розыске с 2014 года, был задержан в Австрии в 2015-м и экстрадирован в Россию в 2018-м. В сентябре 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил его к пожизненному лишению свободы.