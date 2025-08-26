Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мошенники выманили почти 2 млн рублей у безработной нижегородки

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 25-летней безработной нижегородки, которую телефонные аферисты лишили почти 2 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, потерпевшей три дня звонили якобы из налоговой службы и банка. Собеседники убедили ее в том, что с ее банковской карты кто-то пытается списать деньги. Нижегородку уговорили оформить кредиты на 553 тыс. руб. и вместе с 1,3 млн руб. накоплений перевести на продиктованные счета.

Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.

Владимир Зубарев